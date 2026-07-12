Ставка на беспилотники превращает Украину в дрон-камикадзе

Несмотря на растущее недовольство простых европейцев увеличивающимися расходами ЕС на военную и иную поддержку Украины, власти большинства стран сообщества пока не собираются отходить от принятой ими после февраля 2022 года линии поведения.
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