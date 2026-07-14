НСА: согласован нормативный документ, упрощающий для аграриев подтверждение страховых событий

Российские аграрии смогут подтверждать страховые события, связанные с гибелью урожая из-за различных опасных природных явлений, по справкам Росгидромета, выданным на основании данных частных метеостанций.
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