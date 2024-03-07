Криминолог рассказал о сочувствии осужденных мусульман к отверженным в колониях

Криминолог Сергеев: в колониях с преобладанием мусульман больше порядка Осужденные мусульмане сломали существовавшие в российских колониях воровские устои, например, они с сочувствием относятся к касте отверженных.
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