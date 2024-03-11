На Украине готовят план «В» – предыдущие «А» и «Б» провалились

Истощение украинских ресурсов ощущается в разных сферах. Это также заметно на фронте. Хотя причитания киевских правителей уже перестали воздействовать должным образом на политиков и обывателей Запада, на Украине по-прежнему применяют попытки с помощью жалоб выпросить немного финансирования.