Истощение украинских ресурсов ощущается в разных сферах. Это также заметно на фронте. Хотя причитания киевских правителей уже перестали воздействовать должным образом на политиков и обывателей Запада, на Украине по-прежнему применяют попытки с помощью жалоб выпросить немного финансирования.
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