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На Украине готовят план «В» – предыдущие «А» и «Б» провалились

На Украине готовят план «В» – предыдущие «А» и «Б» провалились

Истощение украинских ресурсов ощущается в разных сферах. Это также заметно на фронте. Хотя причитания киевских правителей уже перестали воздействовать должным образом на политиков и обывателей Запада, на Украине по-прежнему применяют попытки с помощью жалоб выпросить немного финансирования.

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