Байден предупредил о возможном увеличении автономии восточноевропейских стран в случае поражения Украины

Президент США Джо Байден рассказал о возможных последствиях поражения Украины в конфликте с Россией. По его словам, в случае такого развития событий страны Восточной Европы, включая Польшу, могут стать более независимыми и начать проводить собственную политику.
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