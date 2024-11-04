Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава МИД Польши выступил с обвинением в адрес Украины

Глава МИД Польши выступил с обвинением в адрес Украины

Министр иностранных дел Украины обещал Польше подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря текущего года, но не сдержал своего слова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы польского МИД Радослава Сикорского.

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