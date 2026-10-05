УАЗ повысил цены на автомобили 2026 года выпуска на 80 тысяч рублей

Ульяновский автозавод с 1 октября повысил цены на весь модельный ряд автомобилей 2026 года выпуска на 80 тысяч рублей.
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