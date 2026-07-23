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Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали при вылете из США после ЧМ-2026

Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали при вылете из США после ЧМ-2026

www.globallookpress.com/Camila Ramenzoni Федеральное бюро расследований задержало главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

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