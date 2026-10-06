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Стартовал форсайт «Наследие и наследники» в рамках программы «Таланты для космоса»

Стартовал форсайт «Наследие и наследники» в рамках программы «Таланты для космоса»

Первый форсайт «Наследие и наследники» в рамках федеральной программы «Таланты для космоса» состоялся в Москве.

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