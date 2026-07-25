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Царьград

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Песков: Киев предпочитает Европу как надежную политическую "крышу"

Песков: Киев предпочитает Европу как надежную политическую "крышу"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев предпочитает сотрудничество с Европой, считая её надежной "крышей", чем следование указаниям США.

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