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Путин подтвердил, что Россия готова поставлять США нефтепродукты

Путин подтвердил, что Россия готова поставлять США нефтепродукты

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года © Kevin Lamarque/Reuters Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о возвращении российского дизеля на мировые рынки: США сняли санкции на полгода, до 7 апреля.

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