Пять человек госпитализированы после атаки БПЛА ВСУ в Волгоградской области

Об этом сообщает РИА Новости. В Волгоградской области при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадали пять человек, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
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