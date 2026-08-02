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FiNE NEWS

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Пять человек госпитализированы после атаки БПЛА ВСУ в Волгоградской области

Об этом сообщает РИА Новости. В Волгоградской области при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадали пять человек, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

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