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Актер Бикович заявил, что "Холоп 2" понравится зрителям больше первой части

Актер Бикович заявил, что "Холоп 2" понравится зрителям больше первой части

1 января в прокат выходит "Холоп 2", продолжение самой успешной российской комедии в истории. По сюжету бывший мажор Гриша в исполнении актера Милоша Биковича решает перевоспитать избалованную девушку Катю, которую сыграла Аглая Тарасова.

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