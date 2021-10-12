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10 уютных мелочей, которые даже скучную хрущевку превратят в современную квартиру

10 уютных мелочей, которые даже скучную хрущевку превратят в современную квартиру

Можно годами мечтать о красивом и современном интерьере, но ничего не делать из-за страха, что ремонт влетит в копеечку.

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Лада Мира
почему именно хрущевка ? Коробка для удлинителя не обязательна ,тк путаться вне коробки провода все равно будут ,а возни прибавиться . И все остальное не обязательная трата денег и дополонительные неудобства ,с тех же паящих полок книги будут летать на пол и на головы и все остальное фигня . Реклама бесполезности )

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