10 уютных мелочей, которые даже скучную хрущевку превратят в современную квартиру

Квартира, дом, дача10 уютных мелочей, которые даже скучную хрущевку превратят в современную квартиру Можно годами мечтать о красивом и современном интерьере, но ничего не делать из-за страха, что ремонт влетит в копеечку.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛада Мирапочему именно хрущевка ? Коробка для удлинителя не обязательна ,тк путаться вне коробки провода все равно будут ,а возни прибавиться . И все остальное не обязательная трата денег и дополонительные неудобства ,с тех же паящих полок книги будут летать на пол и на головы и все остальное фигня . Реклама бесполезности )Комментировать
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