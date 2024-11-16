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Не только о футболе

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    Генич иногда выдаёт.Рекордная победа ...
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Рекордная победа сборной России, 6-е поражение СКА Ротенберга за 7 матчей, дубль Роналду с ударом через себя, Майк Тайсон проиграл блогеру Полу и другие новости

Рекордная победа сборной России, 6-е поражение СКА Ротенберга за 7 матчей, дубль Роналду с ударом через себя, Майк Тайсон проиграл блогеру Полу и другие новости

1. Сборная России разгромила Бруней в товарищеском матче в Краснодаре – 11:0. Команде Карпина удалось не только продлить победную серию до 5 игр (общий счет – 30:0), но также установить рекорд страны.

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Комментарии
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Лена Мисько
Что за день… Скончалась актриса Светлана Светличная, первая красавица советского кино, исполнительница культовой цитаты «Не виноватая я, он сам пришел!». Ей было 84 года.
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12 час.
КУАТ
Генич иногда выдаёт.
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Лена Мисько
ЖФК «СПАРТАК» – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР СУПЕРЛИГИ! 🥉🔥 Впервые в истории команда-дебютант завоёвывает призовое место! 💪 Поздравляем, красно-белые! ❤🤍
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