Рекордная победа сборной России, 6-е поражение СКА Ротенберга за 7 матчей, дубль Роналду с ударом через себя, Майк Тайсон проиграл блогеру Полу и другие новости

1. Сборная России разгромила Бруней в товарищеском матче в Краснодаре – 11:0. Команде Карпина удалось не только продлить победную серию до 5 игр (общий счет – 30:0), но также установить рекорд страны.
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