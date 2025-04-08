Познавательная угадайка. #61

﻿﻿Новая обучающая игра-угадайка на разные темы! Прежде чем мы начнем, я напоминаю вам о необходимости поддержать создателей оригинального Pikabu, голосуя за них, оставляя комментарии и делая пожертвования, чтобы вдохновить их на создание новых работ! пойдем! 1.