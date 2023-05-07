Дуглас Сантос: «Игры со «Спартаком» – всегда чемпионские. «Зенит» должен быть готов на 100%, чтобы показать что-то невероятное»

Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком». – Матч со «Спартаком» в разгар борьбы за чемпионство делает его для «Зенита» еще более особенным? – Игры со «Спартаком» – всегда чемпионские, особенные и даже больше чем особенные.