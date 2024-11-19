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Адвокат Данильченко: съемки на общественных мероприятиях и в магазинах не противоречат закону

Адвокат Данильченко: съемки на общественных мероприятиях и в магазинах не противоречат закону

При съемках в публичных местах зачастую в кадре оказываются посторонние люди. О том, когда публикация чужого изображения без соглашения человека, не нарушает закон, рассказала адвокат Виктория Данильченко в интервью радио Sputnik.

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