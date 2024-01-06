Стилист назвала главные тренды зимы-2024

На пике моды этой зимой оказались натуральная кожа и мех, и не только в верхней одежде. На мировые подиумы вышли юбки, платья, жилеты, чокеры и браслеты из этих материалов, рассказала стилист, дизайнер Юлия Логвинова.
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