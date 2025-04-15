В Иванове завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного сотрудником туристической фирмы

В Ивановской области полицейские зарегистрировали несколько обращений от граждан, ставших жертвами обмана: все потерпевшие планировали приобрести авиабилеты и путевки на различные зарубежные и отечественные курорты, но, в итоге, отдохнуть так и не смогли.