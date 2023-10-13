Бывший консультант Налоговой службы США признался в передаче в СМИ налоговых деклараций Трампа

Бывший консультант Налоговой службы (IRS) США Чарльз Литтлджон в четверг признал себя виновным в утечке налоговой информации о бывшем президенте Трампе и передаче ее новостным агентствам в период с 2018 по 2020 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии