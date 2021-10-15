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Китай представил 100 пакетов промышленных законодательных стандартов

Китай представил 100 пакетов промышленных законодательных стандартов

Министерство общественной безопасности Китая опубликовало 100 наборов промышленных стандартов, касающихся общественной безопасности, охватывающих области социального обеспечения, управления дорожным движением и методов, применяемых при сборе доказательств по уголовным делам, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

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