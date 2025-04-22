NYP: США могут финансово помогать европейским миротворцам на Украине

Президент США Дональд Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона.
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