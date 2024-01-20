УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ ДОМА.

Дети особенно чувствительны к воздействию окружающей среды. Очень важно, чтобы дети росли жизнерадостными, активными, любознательными, выносливыми и сильными, устойчивыми к любым неблагоприятным факторам внешней среды.
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