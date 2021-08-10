Не ЛЕЗЬТЕ в дела других государств! Мощная речь Путина в Совбезе ООН!

Сергей ЕНе ЛЕЗЬТЕ в дела других государств! Мощная речь Путина в Совбезе ООН! .Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevКАК же они не будут лезть?... Когда "они доминируют", и, как сказал Блинкен, "США сильная страна". Дикие обезьяны с гранатой.владимир шеинНе лезь советчик к игрокам.....А-то получишь по зубам !!!!!Альбина Колесниковахорошая речь Путина..ВПВАлентина ПлаксинаВерится,что человечество опомнится,остановится и повернет! Разогнется, окрепнет умом и духом и поймет, что всем, решительно всем, выгодно спокойствие и мир на земле.А действовать, как лебедь, рак и щука приведет к разрыву, гибели и никуда больше.БОБорис Осипов+++++++++++++Владимир Безбадченкокакой смелый! видно уже его чиновникам не нужны ни деньги их ни хижины их по заграницам, сам отвергает приоритет международного права, и олигархов национализирует? Кроме русских это ещё кто-нибудь в мире услышит? Или это только для внутреннего потребления?Комментировать
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