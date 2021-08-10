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Не ЛЕЗЬТЕ в дела других государств! Мощная речь Путина в Совбезе ООН!

Не ЛЕЗЬТЕ в дела других государств! Мощная речь Путина в Совбезе ООН!

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Vladimir Lioubimcev
КАК же они не будут лезть?... Когда "они доминируют", и, как сказал Блинкен, "США сильная страна". Дикие обезьяны с гранатой.
владимир шеин
Не лезь советчик к игрокам.....А-то получишь по зубам !!!!!
Альбина Колесникова
хорошая речь Путина..
ВАлентина Плаксина
Верится,что человечество опомнится,остановится и повернет! Разогнется, окрепнет умом и духом и поймет, что всем, решительно всем, выгодно спокойствие и мир на земле.А действовать, как лебедь, рак и щука приведет к разрыву, гибели и никуда больше.
Борис Осипов
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Владимир Безбадченко
какой смелый! видно уже его чиновникам не нужны ни деньги их ни хижины их по заграницам, сам отвергает приоритет международного права, и олигархов национализирует? Кроме русских это ещё кто-нибудь в мире услышит? Или это только для внутреннего потребления?

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