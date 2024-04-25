В нашей стране День дочери традиционно отмечают 25 апреля. В преддверии этого дня в Галушкинском Доме Культуры прошло познавательное мероприятие «День Дочери», приуроченное к Году Семьи.
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В нашей стране День дочери традиционно отмечают 25 апреля. В преддверии этого дня в Галушкинском Доме Культуры прошло познавательное мероприятие «День Дочери», приуроченное к Году Семьи.