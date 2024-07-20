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Александр Бастрыкин направил в Госдуму инициативы по ужесточению миграционной политики

Александр Бастрыкин направил в Госдуму инициативы по ужесточению миграционной политики

Напомним: согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона "О Следственном комитете РФ", руководитель СКР вправе разрабатывать предложения о совершенствовании законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности ведомства.

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