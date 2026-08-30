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Газета.ру

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Россиянку с 32 игуанами в чемодане задержали в Эквадоре

Россиянку с 32 игуанами в чемодане задержали в Эквадоре

Гражданка России, которая перевозила в багаже 32 морские игуаны с Галапагосских островов, была задержана в Кито.

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