ИЗВЕСТИЯ iz

6 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Осипов
    Все взаимно...Экс-разведчик Вел...
  • Владимир Моловик
    В развале лучшего государства в мире — СССР — никто никого не обвиняет. В стремлении развалить Российскую Федерацию (...Экс-разведчик Вел...
  • Василий Овчинников
    европейские журналисты, вероятно, не знают русскую мудрость, что бывает, когда пироги пекут сапожники, а сапоги шьют ...В ФРГ назвали спо...

Немков назвал Джонсона опасным соперником для Федора Емельяненко

Немков назвал Джонсона опасным соперником для Федора Емельяненко

В Москве в субботу, 23 октября, проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 269, в рамках которого состоится поединок Последнего Императора Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона, который станет главным событием вечера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх