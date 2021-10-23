Немков назвал Джонсона опасным соперником для Федора Емельяненко

В Москве в субботу, 23 октября, проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 269, в рамках которого состоится поединок Последнего Императора Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона, который станет главным событием вечера.
В Москве в субботу, 23 октября, проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 269, в рамках которого состоится поединок Последнего Императора Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона, который станет главным событием вечера.
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