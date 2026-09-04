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Нарышкин назвал убыль населения на Украине препятствием для реализации планов НАТО

Нарышкин назвал убыль населения на Украине препятствием для реализации планов НАТО

По данным сервиса, отслеживающего информацию из государственных реестров, в первом полугодии 2026 года смертность на Украине превысила рождаемость в четыре раза.

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