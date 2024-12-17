До начала войны в феврале 2022 года украинское руководство рассматривало возможность переезда в Лондон.
Украинский дипломат рассказал, как администрация Зеленского чуть не переехала в Лондон
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Минаков
Вообщем, потерявшие величие, лишённые колоний, всё ещё тужатся корчить из себя мировых правителей, таща Украину, как закладного барана, на убой, ради "нагадить России перед дверью" . А то, что гибнет страна, народ, науськанный на конфронтацию слугами Альбиона... а что, им нужны папуасы, ведь имеется опыт расстрела сипаев, привязанных к пушкам... Да, темпы переустройства России несколько снизились, но и очищение от смрада коррупции, выявление мздоимства и хищений на миллиарды рублей, вдруг проявились. Совсем по другому руслу пошло перевооружение армии. Изымаются предприятия у зарвавшихся олигархов, в наглую хапнувших их у государства. Т.е., война принесла много беды, но и подтолкнула Россию к развитию и самоочищению, к возвышению её мощи и величия. Не такого результата хотели эти спесивые снобы, просчитались...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии