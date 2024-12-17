Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский дипломат рассказал, как администрация Зеленского чуть не переехала в Лондон

Украинский дипломат рассказал, как администрация Зеленского чуть не переехала в Лондон

До начала войны в феврале 2022 года украинское руководство рассматривало возможность переезда в Лондон.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Вообщем, потерявшие величие, лишённые колоний, всё ещё тужатся корчить из себя мировых правителей, таща Украину, как закладного барана, на убой, ради &quot;нагадить России перед дверью&quot; . А то, что гибнет страна, народ, науськанный на конфронтацию слугами Альбиона... а что, им нужны папуасы, ведь имеется опыт расстрела сипаев, привязанных к пушкам...  Да, темпы переустройства России несколько снизились, но и очищение от смрада коррупции, выявление мздоимства и хищений на миллиарды рублей, вдруг проявились. Совсем по другому руслу пошло перевооружение армии. Изымаются предприятия у зарвавшихся олигархов, в наглую хапнувших их у государства. Т.е., война принесла много беды, но и подтолкнула Россию к развитию и самоочищению, к возвышению её мощи и величия. Не такого результата хотели эти спесивые снобы, просчитались...
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