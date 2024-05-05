"Почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?"

"ПОЧЕМУ БЫ НЕ ЗАПРЕТИТЬ": ФИНСКИЙ ДЕПУТАТ ПРЕДЛОЖИЛ ОТРЕЗАТЬ РОССИИ ДОСТУП К КАЛИНИНГРАДУ Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола предложил отрезать России доступ к Калининграду.