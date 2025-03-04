Котельная Машзавода в Чите: новые нарушения, старые проблемы

После многочисленных жалоб жителей о проблемах с отоплением от котельной бывшего Машзавода, прокуратура Центрального района Читы и специалисты Забайкальского управления Ростехнадзора провели проверку технического состояния объекта.
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