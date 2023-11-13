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Мирные переговоры Украины с Россией: новый мейнстрим на Западе

Мирные переговоры Украины с Россией: новый мейнстрим на Западе

Новый мейнстрим на Западе: "переговоры Украины с Россией - это хорошо". Из-за событий на Ближнем Востоке, на Западе вновь начали обсуждать идею мирных переговоров между Киевом и Москвой, пишет автор Newsweek.

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