В "Бессмертном полку" отметили изменение отношения к движению за рубежом

ДЕРБЕНТ, 10 сентября. /ТАСС/. Отношение к акции "Бессмертный полк" изменилось у людей за рубежом. Иностранные граждане все чаще стали изъявлять желание присоединиться к акции и почтить память советских солдат, в этом году акция прошла в 122 странах, сообщила в ходе интервью в студии ТАСС руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.