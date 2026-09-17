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США запустили космическую программу с иностранной помощью для американских компаний

США запустили космическую программу с иностранной помощью для американских компаний

Первым проектом станет спутниковый интернет для сельских районов Перу стоимостью $6,5 млн, а участвовать в программе смогут страны-участницы Artemis Accords Госсекретарь США Марко Рубио 10 сентября объявил в Лиме о запуске Space Catalyst Partnership (SCP) — новой программы Государственного департамента, которая должна расширить доступ зарубежных правительств и космических агентств к американскому гражданскому и коммерческому космическому сектору.

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