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Трасс заявила, что Байден не справляется с обязанностями президента

Трасс заявила, что Байден не справляется с обязанностями президента

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Действующий американский президент Джо Байден не справляется со своими обязанностями, заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд.

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