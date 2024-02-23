Трасс заявила, что Байден не справляется с обязанностями президента

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Действующий американский президент Джо Байден не справляется со своими обязанностями, заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд.
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