Церемония возложения цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруже...

Церемония возложения цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь23 февраля, в День защитников Отечества члены трудового коллектива Бобруйского ЦСМС приняли участие в возложении цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.