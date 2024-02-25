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Церемония возложения цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруже...

Церемония возложения цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруже...

Церемония возложения цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь23 февраля, в День защитников Отечества члены трудового коллектива Бобруйского ЦСМС приняли участие в возложении цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.

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