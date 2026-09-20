Православные США взбунтовались против награждения Зеленского в храме Нью-Йорка

Запланированный визит Владимира Зеленского в США спровоцировал серьезный религиозный скандал.Американские православные прихожане возмущены решением местной епархии вручить главе киевского режима почетную награду прямо в стенах храма.
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