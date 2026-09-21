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Аргументы недели

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От токаря до главного метролога: Игорь Москальчук рассказал о работе в «Черномортранснефти»

От токаря до главного метролога: Игорь Москальчук рассказал о работе в «Черномортранснефти»

Главный метролог АО «Черномортранснефть» Игорь Москальчук рассказал «МК на Кубани» о профессиональном пути, работе службы метрологии, точности измерений и семейной династии.

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