🌬 В Крыму на выходных ожидается сильный ветер Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, 25-26 мая на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы — до 20 метров в секунду.
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🌬 В Крыму на выходных ожидается сильный ветер Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, 25-26 мая на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы — до 20 метров в секунду.