Новая статья: Balatro — как сделать покер ещё круче. Рецензия В списке великолеп...

Новая статья: Balatro — как сделать покер ещё круче. РецензияВ списке великолепных роглайков пополнение — создатель Balatro взял знакомую формулу покера, перевернул её с ног на голову и придумал замечательную карточную игру, из которой не вылезти.
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