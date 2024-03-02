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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Новая статья: Balatro — как сделать покер ещё круче. Рецензия В списке великолеп...

Новая статья: Balatro — как сделать покер ещё круче. Рецензия В списке великолеп...

Новая статья: Balatro — как сделать покер ещё круче. РецензияВ списке великолепных роглайков пополнение — создатель Balatro взял знакомую формулу покера, перевернул её с ног на голову и придумал замечательную карточную игру, из которой не вылезти.

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