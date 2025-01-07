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Расчет «Малки» уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет «Малки» уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили укрытия, боевую технику и живую силу ВСУ.

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