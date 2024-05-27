Представлен проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске

Сегодня в Москве завершилась международная выставка-форум "Россия", где состоялась деловая и культурная программа Дней регионального развития "Пространство будущего: Дальневосточный и Арктический макрорегион".
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