«Мосбилет» приглашает на спектакль о докторе Джекилле и мистере Хайде в ШДИ

Театр «Школа драматического искусства» приглашает на премьеру — мистическую постановку Глеба Черепанова «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» по одноименной повести Роберта Льюиса Стивенсона.
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