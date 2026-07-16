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МОСИНФОРМ

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«Мосбилет» приглашает на спектакль о докторе Джекилле и мистере Хайде в ШДИ

«Мосбилет» приглашает на спектакль о докторе Джекилле и мистере Хайде в ШДИ

Театр «Школа драматического искусства» приглашает на премьеру — мистическую постановку Глеба Черепанова «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» по одноименной повести Роберта Льюиса Стивенсона.

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