ПМЭФ-2024: Газпромбанк Лизинг принял участие в Российском форуме МСП

Заместитель генерального директора Группы «Газпромбанк Лизинг» Сергей Вологодский выступил на IX Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который проходил в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2024.
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