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Калужские новости

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Шохин стал бизнес-омбудсменом России по указу Путина

Шохин стал бизнес-омбудсменом России по указу Путина

Шохин займется защитой прав предпринимателей на федеральном уровне, его работу обеспечит АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».

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