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Калужские новости

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Улицу Степана Разина в Калуге перекроют на одну ночь

Улицу Степана Разина в Калуге перекроют на одну ночь

Участок улицы Степана Разина в Калуге перекроют для движения в ночь на 28 августа в связи с ремонтными работами «Калугатеплосети»Участок улицы Степана Разина в Калуге перекроют для движения в ночь на 28 августа в связи с ремонтными работами «Калугатеплосети».

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