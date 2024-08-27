Улицу Степана Разина в Калуге перекроют на одну ночь

Участок улицы Степана Разина в Калуге перекроют для движения в ночь на 28 августа в связи с ремонтными работами «Калугатеплосети»Участок улицы Степана Разина в Калуге перекроют для движения в ночь на 28 августа в связи с ремонтными работами «Калугатеплосети».
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