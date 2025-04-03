Экономист Липоу: Трамп добивается равных условий игры через повышение тарифов

Global Look Press/Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент Lipow Oil Associates, экономист и аналитик Эндрю Липоу в беседе с РЕН ТВ объяснил, чего пытается добиться президент США Дональд Трамп, повышая тарифы на экспорт.
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