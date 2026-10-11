Жители Ижевска могут высказать мнение о проекте нового Генплана города 

Ижевск. Удмуртия. Центр территориального развития Удмуртии собрал материалы стратегии пространственного развития Ижевска и Ижевской агломерации на сайте izhevsk2030.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Удмуртии подсчи...
- МыСпросилиЗаВас: ...
- Депутаты Госсовет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым